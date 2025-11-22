Отвлечените ученици от католическо училище в Нигерия са над 300

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 300 са учениците от католическо училище в северния нигерийски щат Нигер, които бяха отвлечени вчера от въоръжена банда, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на Нигерийската християнска асоциация (НХА), предаде БТА. По-ранните съобщения бяха за 215 отвлечени деца. Отвлечени са и 12 преподаватели.

Според данни на същата асоциация, цитирани от Франс прес, похитените ученици и учители са общо 315.

Броят е променен „след проверка и окончателно преброяване", се казва в изявление на председателя на клона на НХА в щата Нигер - Булус Даува Йохана, който посети училището.

Отвличането от училище в изолираната общност Папири в щата Нигер бе извършено четири дни след като 25 ученици бяха отвлечени при подобни обстоятелства в град Мага в съседния щат Кеби.

Засега никоя групировка не е поела отговорност за отвличанията, а властите заявиха, че тактически екипи са били разположени заедно с местни ловци доброволци, за да спасят децата.

Според анализатори местните престъпни групи често взимат на прицел училища, пътници и жители на отдалечени села, за да искат откуп. Според властите извършителите са предимно бивши скотовъдци, които са вдигнали оръжие срещу земеделските общности в борба за ограничените ресурси.