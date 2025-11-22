Работата на КПП "Орловка" временно спря поради повреди на инфрастуктурата след нощната атака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"В нощта срещу 22 ноември Руската федерация извърши атака с дронове, в резултат на която са нанесени щети на инфраструктурата на фериботния комплекс "Орловка" (в Измаилски район на Одеска област), а над 10 камиона са повредени. Това е поредната целенасочена атака срещу критични транспортни маршрути", съобщи вицепремиерът на Украйна Олексий Кулеба в канала си в "Телеграм", предаде БТА.

Работата на контролно-пропускателния пункт временно е преустановена. Службите работят по отстраняване на последствията и възстановяване на движението, се казва в съобщението му.

Предприети са следните стъпки по спешно организиране на движението:

- регистрацията за Орловка е временно преустановена за автобуси и камиони;

- службата за поддръжка на електронната записи вече се свързва с автобусни превозвачи, за да помогне за пререгистрация на други контролно-пропускателни пунктове, по-специално на Рени;

- препоръчва се товарните превозвачи временно да избират алтернативни контролно-пропускателни пунктове, където чакането е минимално.

"Това е третата атака срещу Орловка. Врагът непрекъснато се опитва да поразява нашата логистика и икономика, но Украйна възстановява повредените съоръжения всеки път. Руската федерация трябва да носи отговорност за всеки удар, за всеки ранен човек и за всяко престъпление срещу гражданската инфраструктура", пише в съобщението на Олексий Кулеба.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район. След административно-териториалната реформа през 2020 г. Измаилски район включва 6 общини (Измаилска, Ренийска, Килийска, Вилковска, Суворовска и Сафяновска) с население 207 333 души по последни данни от 2021 г. Българите са трети и съставят 24,9 % от общия брой на населението.