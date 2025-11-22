ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дискутираха съвременни предизвикателства пред защитата на гражданите в ЕС

1148
Снимки: Пресслужба на омбудсмана

Омбудсманът Велислава Делчева участва в ключови европейски срещи за защита правата на гражданите в Брюксел

Омбудсманът Велислава Делчева взе участие в две от най-значимите годишни събития за правозащитните институции в Европа – Годишната конференция на Европейската мрежа на омбудсманите „Защита на Европа, основана на правата" и Годишното общо събрание на Европейската мрежа на националните правозащитни институции. Форумите се проведоха на 20–21 ноември 2025 г. в Брюксел и събраха ръководители на институции от целия континент, съобшиха от пресслужбата на омбудсмана.

Дискусиите бяха насочени към едни от най-важните съвременни предизвикателства пред защитата на гражданите в ЕС: свободното движение и реалните пречки пред него; ефективността на мониторинга върху прилагането на европейското законодателство; гарантирането на независимостта на институциите на омбудсмана; разширяването на контрола върху частни субекти, предоставящи обществени услуги; защитата на околната среда и управлението на жалби по екологични теми; ролята на омбудсманите в сферата на миграцията и убежището; отражението на опростяването на нормативните уредби върху качеството на защитата.

Велислава Делчева модерира работната група, посветена на надзора върху частни компании, които предоставят услуги от обществен интерес – тема, която става все по-актуална в Европа.

В дискусията участваха ръководители на институции от Австрия, Италия, Словакия, Албания, Турция, Грузия и др.

Обсъдени бяха предизвикателствата при упражняване на контрол върху частни доставчици; рисковете и предимствата от разширяване на мандата на омбудсмана; очакванията на гражданите за защита – независимо дали нарушителят е публичен или частен субект.

В рамките на срещата на националните правозащитни институции бяха поставени и приоритети, свързани с устойчивостта на тези органи, необходимостта от по-силна подкрепа от публичния сектор, както и внедряването на иновации и нови технологии в тяхната дейност.

Велислава Делчева участва активно и в дискусия за рисковете пред правата на гражданите при бързата дигитализация на публичните и частните услуги.
"Дигиталните решения могат да ускорят услугите, но ако не са чувствителни към правата, те изключват хората и създават нови неравенства", заяви Делчева.
Тя подчерта, че 25–30% от възрастните, бедните домакинства и хората в отдалечени райони не използват интернет редовно; алгоритмичните системи в администрацията крият риск от алгоритмична дискриминация; липсата на прозрачност и грешни дигитални данни може да доведе до загуба на права и неправомерно плащане на по-високи такси.

Омбудсманът алармира, че все повече граждани се оплакват от „дигитално изключване", когато автоматизирани системи ги лишават от достъп до услуги без човешка намеса.

Европейските омбудсмани акцентираха и върху нововъзникващи дигитални права — като правото на грешка, правото да бъдеш забравен и правото на нецифрова комуникация.

"Задачата на омбудсмана е да защити хората там, където технологията може да се превърне в бариера, а не в помощ", каза Делчева.

