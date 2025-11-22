ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арда" разби 3:0 ЦСКА 1948 в помощ на "Левски"

Лукашенко помилва 31 украинци, изпълнявайки договореност с Тръмп

1664
Лукашенко Снимка: Личен Профил Във Фейсбук

Президентът на Беларус Александър Лукашенко помилва 31 украински граждани, предаде агенция БелТА, цитирайки говорителката на президента Наталия Ейсмонт, пише БТА.

"Следвайки договореностите, постигнати между американския президент Доналд Тръмп и президента на Република Беларус Александър Лукашенко, по искане на украинската страна и за да се създадат условия за уреждане на въоръжения конфликт в съседната държава, президентът, ръководен от принципите на хуманизма и като жест на добра воля, помилва 31 граждани на Украйна, извършили криминални престъпления на територията на страната ни", заяви Ейсмонт.

"Буквално сега, в тези минути, се извършва предаването им на украинската страна", допълни тя.

Лукашенко

