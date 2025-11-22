Лукашенко помилва 31 украинци, изпълнявайки договореност с Тръмп

Президентът на Беларус Александър Лукашенко помилва 31 украински граждани, предаде агенция БелТА, цитирайки говорителката на президента Наталия Ейсмонт, пише БТА.

"Следвайки договореностите, постигнати между американския президент Доналд Тръмп и президента на Република Беларус Александър Лукашенко, по искане на украинската страна и за да се създадат условия за уреждане на въоръжения конфликт в съседната държава, президентът, ръководен от принципите на хуманизма и като жест на добра воля, помилва 31 граждани на Украйна, извършили криминални престъпления на територията на страната ни", заяви Ейсмонт.

"Буквално сега, в тези минути, се извършва предаването им на украинската страна", допълни тя.