Румъния вдигна два изтребителя заради атаки с дронове до границата с Украйна

2112
Изтребител СНИМКА: Пиксабей

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са били вдигнати тази нощ, за да „наблюдават въздушната обстановка на границата с Украйна", съобщи румънското Министерство на националната отбрана в прессъобщение, цитирано от Аджерпрес, предаде БТА.

Изтребителите са били вдигнати заради атаки с дронове в зоната на град Измаил в Украйна, в близост до румънската граница. Не са регистрирани навлизания в румънското въздушно пространство.

Малко след 1,30 ч. местно (и българско време) е издадено предупреждение чрез системата РO-АЛЪРТ (RO-ALERT) до населението в северната част на румънския окръг Тулча.

