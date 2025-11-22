ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рябков: Въпросът за нов контакт между Путин и Тръмп присъства в дневния ред

Сергей Рябков Снимка: КАДЪР: Туитър/@mfa_russia

Възможността за поредна среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп е в дневния ред, заяви в публикувано днес интервю за списание "Международная жизнь" руският заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Не бих изключил нищо. Въпросът за осъществяването на следващ контакт между лидерите е на дневен ред. Виждаме, че търсенето на път напред продължава", отговори висшият дипломат на въпрос дали в краткосрочен или средносрочен план може да се очаква нова руско-американска среща на върха, отбелязва ТАСС.

На 16 октомври, след телефонен разговор с Путин, Тръмп обяви, че двамата са се разбрали да се срещнат скоро в унгарската столица. Впоследствие срещата беше отложена. Москва и Вашингтон заявиха, че тя ще се състои, когато са налице подходящи условия за това.

Сергей Рябков

