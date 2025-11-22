Взрив и голям пожар на пристанището в Лос Анджелис (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Товарен кораб се запали на пристанището на Лос Анджелис в Сан Педро в петък вечерта.

Властите описаха ситуацията като сериозна и извънредна. Наложило се е екипажът от 23-ма да се евакуира.

Няма данни за пострадали при пожара. Корабът One Henry Hudson плава под флага на Панама. На борда е имало опасен товар.

Пожарът е причинен от взрив към 20 ч. в петък. Засегнато е електрозахранването на кораба, включително осветлението и крановете на плавателния съд, съобщи "Фокс нюз".

На мястото са пристигнали над 100 пожарникари. Пожарната служба на Лос Анджелис следи и за качеството на въздуха.