"Арда" разби 3:0 ЦСКА 1948 в помощ на "Левски"

Взрив и голям пожар на пристанището в Лос Анджелис (Видео, снимки)

Пожарът на пристанището в Лос Анджелис Кадър: Екс/theinformant_x

Товарен кораб се запали на пристанището на Лос Анджелис в Сан Педро в петък вечерта. 

Властите описаха ситуацията като сериозна и извънредна. Наложило се е екипажът от 23-ма да се евакуира.

Няма данни за пострадали при пожара. Корабът One Henry Hudson плава под флага на Панама. На борда е имало опасен товар. 

Пожарът е причинен от взрив към 20 ч. в петък. Засегнато е електрозахранването на кораба, включително осветлението и крановете на плавателния съд, съобщи "Фокс нюз". 

На мястото са пристигнали над 100 пожарникари. Пожарната служба на Лос Анджелис следи и за качеството на въздуха. 

Пожарът на пристанището в Лос Анджелис Кадър: Екс/theinformant_x
