25-ма в болница в Истанбул след хранително отравяне

Двадесет и пет души са били хоспитализирани в Истанбул, след като са яли в един и същи ресторант късно в петък, предаде ДПА, като се позова на турските власти и местни медии.

Директорът по здравеопазването на провинция Истанбул Абдуллах Емре Гюнер написа снощи в социалните мрежи, че хоспитализираните "са в добро общо здравословно състояние и получават необходимите медицински грижи и лечение".

Двадесет и петте души са поръчали лахмаджун – традиционен плосък хляб, покрит с кайма, зеленчуци и подправки – в един и същ ресторант в квартал Шишли.

По информация на "Си Ен Ен Тюрк" клиентите са съобщили за симптоми на гадене и повръщане. Местните власти са запечатали ресторанта, който е работил без лиценз, отбелязва медията.

Инцидентът идва след смъртта на четиричленно семейство от Германия, посетило Истанбул, за която първоначално се предполагаше, че е случай на хранително отравяне, припомня ДПА. Сега обаче се смята, че смъртта на семейството е свързана с химическо излагане – вероятно изтичане на пестицидни изпарения в хотелската им стая. Окончателният доклад от аутопсията все още се очаква.

При отделен инцидент в петък 14 ученици от гимназията бяха откарани в болница с предполагаемо хранително отравяне, след като са яли пилешко месо от училищната си столова, съобщиха местни медии, включително вестник „Хабертюрк" вчера.

Учениците в съседната на Истанбул провинция Коджаели съобщиха за гадене и повръщане малко след обяд и бяха преместени в няколко местни болници. Всички са в добро състояние, съобщиха властите.

Последните инциденти засилиха вниманието към безопасността на храните и пропуските при инспекциите в Истанбул – голяма международна туристическа дестинация, отбелязва ДПА.