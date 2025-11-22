Пиротехниката за дискотеката в Кочани била купена от България

Пиротехническите фонтани, които причиниха пожара в дискотеката в Кочани през март месец миналата година, са били закупени от България. Това съобщи bTV, позовавайки се на обвинителния акт.

През изминалата седмица започнаха съдебните процеси за пожара, който отне живота на 63-ма в дискотеката. Пострадалите бяха над 200.

Сред подсъдимите 34 физически и три юридически лица са собствениците и управители на дискотека „Пулс", както и собственикът на сградата, в която се е намирала дискотеката, лица от фирмата, включително проектантът, надзорни инженери и лица, подписали разрешения за ползване.

На подсъдимата скамейка ще застанат и трима бивши кметове на Кочани, които в различно време са подписвали документи, свързани с узаконяването и охраната на сградата.

Според обвинението с години дискотеката, която по документи е била лицензирана като кабаре, е работила в нарушение на различни закони. В нощта на инцидента, в нарушение на закона, в дискотеката са внесени пиротехнически средства, които са били част от традиционната сценография на групата ДНК, на чийто концерт се случи трагедията. Пиротехниката е запалила части от тавана на залата, която е била ремонтирана с леснозапалими материали, които са отделили токсични газове, предизвикали са задушаване и загуба на съзнание на част от присъстващите, а единственият изход от нея е бил недостатъчно голям, за да поеме хората, които искали да избягат.