Украйна ще се консултира с партньорите за край на войната

Украйна ще се консултира през следващите дни с партньорите си и заедно ще обсъдят стъпките за спиране на войната, заяви канцеларията на президента Володимир Зеленски, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Зеленски одобри състава на делегацията, която ще бъде водена от ръководителя на администрацията му и в която участват високопоставени служители от сферата на сигурността, пише в изявление в "Телеграм".

Президентът подписа указ за сформирането на делегация на Украйна за участие в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Руската федерация за постигане на справедлив и устойчив мир, предаде Укринформ, като отбеляза, че указът е публикуван на уебсайта на държавния глава.

Делегацията ще се оглавява от ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак. Нейният състав включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, началника на Главното управление на разузнаването (ГУР) към министерството на отбраната Кирило Буданов, началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Гнатов и други висши представители, уточни Укринформ.

"Украйна никога няма да бъде пречка за постигането на мир и представителите на украинската страна ще защитават интересите на украинския народ и основите на европейската сигурност", подчерта в изявлението си президентската канцелария.