"Арда" разби 3:0 ЦСКА 1948 в помощ на "Левски"

Силни бури и наводнения засегнаха Северозападна Гърция

Остров Корфу СНИМКА: ПЕКСЕЛС

Силни бури и поройни дъждове причиниха щети на много места в Северозападна Гърция, предаде ДПА, като се позова на днешна информация от местни медии, пише БТА.

Мазета и приземни етажи на домакинства бяха наводнени, коли бяха отнесени, а пътища бяха блокирани от свлачища.

Валежите, около 280 мм, се изсипаха в рамките на няколко часа в региона около град Янина в Северозападната част на страната, съобщи гръцката метеорологична служба, цитирана от ДПА.

Ваканционният остров Корфу също беше сериозно засегнат. "Село Карусадес, дом за 2000 души, е откъснато от външния свят. Дори полицейският участък е блокиран от тонове кал", заяви кметът на Северно Корфу пред вестник "Катимерини". Той допълни, че длъжностни лица се надяват на тежка техника от континентална Гърция за премахването на земята.

Много от пътищата на острова са блокирани или разрушени. Училищата там ще останат затворени в понеделник.

Очаква се валежите в засегнатия регион да продължат през целия съботен ден, но не с толкова голяма интензивност.

През 2023 г. голям пожар обхвана гори и храсти в северната част на острова, припомня ДПА. Метеоролози предполагат, че настоящите наводнения са много по-тежки, отколкото тези в миналото, защото няма растителност, която да възпира калта и камъните.

