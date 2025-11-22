Отнеха децата на семейство, живяло години наред в гората в Италия

Родители и три деца обитавали жилище без ток, вода и баня

Необичайният живот в горите на област Абруцо на едно чуждестранно семейство, избрало пътя на пълната свобода, се превърна тези дни в национален казус в Италия. Причината за това е в сблъсъка между любовта към природата и родителската отдаденост с институционалната строгост и разразилата се политическа буря на Апенините. Нейната развръзка тепърва предстои.

Преди дни стана ясно чрез медиите как по хълмовете на Абруцо, сред гъстата и непроходима гора край малкото селище Палмоли, едно англо-австралийско семейство е живяло години наред в пълна хармония с природата и далеч от шума на градовете. Катрин Бърмингам и съпругът ѝ Нейтън Тревалион, бивш готвач и търговец на антикварни мебели от Великобритания, създали свой собствен свят в стара селска къща. Тя е без електричество, без течаща вода, без баня, но пълна с животни и книги. Според двамата родители свободата, която осигурявали по този начин на децата, била най-големият подарък за трите им деца - момиченце на осем и две момчета на шест години. Това уединено ежедневие, изградено около работа на открито, домашно обучение и стоическо приемане на природните условия, според тях е алтернатива на „токсичността на модерния живот".

Една случайност обаче променила всичко. Миналата година децата попаднали в болница заради отравяне с гъби. Задължителната проверка от страна на социалните служби поставила под съмнение безопасността на тяхното необичайно битие. При посещението в дома им служителите изготвили доклад, в който отбелязали липса на санитарни условия, на електрическа и водна инсталация, че жилището не притежавало никакви разрешителни и било потенциално опасно при земетресения и пожари. Установено било, че децата не посещават редовно училище, макар да преминавали годишните тестове, както изисква законът в Италия. Тези констатации стигнали до Съда за непълнолетни в град Л'Акуила, който започнал наблюдение върху случая.

Кулминацията настъпи неотдавна - в дъждовна ноемврийска вечер, когато пред изоставената селска къща се събраха карабинери, представители на социалните служби, кметът и адвокатът на семейството. Както съобщи телевизия РАИ, пътят е бил преграден, а съседка, станала свидетел на случилото се, описала момента като „мрачен и нереален". Тя разказа как майката, макар притеснена, запазила самообладание и инструктирала децата да си вземат пижамите, четките за зъби и по един плод, докато те я гледали спокойно, но с очи, пълни с неразбиране. След 45 минути интензивни преговори адвокатът успял да постигне поне едно - майката да бъде допусната да придружи децата до защитения център в град Васто, където предстои период на наблюдение.

Решението на съда е сурово: временна отмяна на родителските права, назначаване на настойник и извеждане на трите деца от семейната среда. В мотивите се подчертава, че не става дума за липса на образование, а за риск от увреждане на правото на „живот в общност". Според магистратите изолацията от връстници и затвореният начин на живот могат да доведат до сериозни психологически и емоционални последици. Към това се добавят и опасните условия в жилището, както и отказът на родителите да допуснат някои задължителни медицински проверки.

За Нейтън Тревалион всичко това е абсурд. Той останал до късно вечерта пред защитения център, надявайки се да види децата си, но без успех. Пред журналисти реагира спокойно, но очите му издадоха преживения шок: „Как може някой да откъсне малки деца от родителите им, когато не сме направили нищо лошо? Това ще ги бележи завинаги." Семейството дори обмисля възможността майката да замине за Австралия с децата, ако ситуацията стане непоносима, докато бащата остане да се грижи за животните и имота. Адвокатът им твърди, че в съдебния акт има „неверни твърдения" и вече подготвя обжалване.

В социалните мрежи случаят „пламна" като пожар - близо 31 хил. души подписаха петиция в подкрепа на семейството, а снимките на децата в гората се превърнаха в символ на спора около това дали се касае за свобода или държавна закрила.

Историята стигна и до Рим. Министърът на правосъдието Карло Нордио и премиерът Джорджа Мелони обсъждат случая и дори обмислят изпращане на инспектори, които да проверят дали процедурата е била проведена правилно. Политическите реакции са остри: вицепремиерът Матео Салвини нарича решението „срамно" и заявява, че е готов лично да замине за Палмоли, за да следи случая.