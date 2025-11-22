ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Убиха" Ева от "Тоника" и любимите тв каки Лара и ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21767643 www.24chasa.bg

Макрон: Г-20 изпитва големи затруднения при справянето с кризите

3028
Френският президент Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Г-20 "изпитва големи затруднения" при справянето с настоящите международни кризи и че организацията е "изложена на риск" от упадък, ако не се "задейства колективно" около "няколко приоритета", предаде Франс прес.

"Г-20 може би достига края на един цикъл. Живеем в момент от нашата геополитика, когато ни е много трудно да решим заедно около тази маса, включително тези, които днес не са тук, големите международни кризи", заяви той при откриването на 20-ата среща на Г-20 в южноафриканския град Йоханесбург, бойкотирана от американския президент Доналд Тръмп.

"Всички трябва да сме наясно, че Г-20 е в опасност, ако не се мобилизираме колективно около няколко приоритета", подчерта той, цитиран от БТА.

Френският президент изрази съжаление, че страните от Г-20 "изпитват затруднения да постигнат общ стандарт в геополитическото пространство", независимо дали става дума за "защита на хуманитарното право, суверенитета на народите или човешкото достойнство".

"Не може да има мир в Украйна без украинците, без зачитане на техния суверенитет", подчерта отново той, докато европейските страни търсят отговор на американския план за Украйна.

"Няма да има стабилност в Близкия и Средния изток, докато не започне да се води активна борба срещу тероризма и не се зачита суверенитетът на всички народи", добави той, като посочи и кризите в Судан и в Източна Африка. 

"Абсолютно необходимо е да покажем, че предприемаме конкретни действия, за да мобилизираме отново тази организация и да дадем отговори за нашите икономики колективно около тази маса", подчерта френският президент.

Френският президент Еманюел Макрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца