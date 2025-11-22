Лидери от Г-7 и ЕС обсъждат плана за мир в Украйна в кулоарите на срещата на Г-20

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидери от страните от Г-7 заедно с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и други европейски лидери обсъждат днес предложения от САЩ план за мир в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на запознати източници. Дискусиите се водят в кулоарите на срещата на Г-20.

Представители на групата Е-3 - неформален съюз между Франция, Великобритания и Германия, също са разговаряли преди това.

В по-широките разговори участват Финландия, Норвегия, Испания и Нидерландия, уточни един от източниците.

САЩ и Русия обсъждат плана в 28 точки, който цели край на войната в Украйна, но Брюксел не е участвал в преговорите. Урсула фон дер Лайен каза вчера, че ще се свърже с украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски заяви, че е готов "за конструктивна, честна и бърза работа" с Вашингтон, предаде БТА.

Рустем Умеров, секретар на украинския съвет за национална сигурност и отбрана, заяви днес, че Киев ще има консултации със САЩ в Швейцария.