Девет души са загинали при израелски въздушен удар по кола в Газа

Девет души загинаха, а няколко са ранени при израелски въздушен удар по кола в град Газа, съобщиха днес местните здравни власти, цитирани от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е поредно изпитание за крехкото примирие между палестинската ислямистка групировка "Хамас" и Израел. Израелската армия каза, че проверява информацията.

Очевидци и медици твърдят, че автомобилът се е запалил при атака в гъсто населения квартал "Римал". Не е ясно дали загиналите са били в колата или сред тях има и минувачи. Десетки хора са се втурнали да гасят пожара и да спасяват жертвите на удара.

Спирането на огъня на 10 октомври облекчи донякъде конфликта и даде възможност на стотици хиляди палестинци да се върнат в превърнатата в руини ивица Газа. Израел изтегли войските си от градските позиции, а потокът от помощи се увеличи. Насилието обаче така и не беше прекратено напълно. "Хамас" се стреми да възстанови позициите си, а някои се опасяват, че територията, където ситуацията е тежка, на практика може да бъде разделена, съобщи БТА.

Палестинските здравни власти информираха, че израелските сили са убили 316 души при удари по Газа след примирието. Израел твърди, че трима негови войници са били убити от началото на примирието и той е атакувал десетки бойци.

Израел и "Хамас" многократно си отправяха взаимни обвинения в нарушаване на примирието.