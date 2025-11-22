Европейски лидери: Загрижени сме от плана на Тръмп за войната в Украйна, не се сменят граници със сила

Европейски лидери заявиха, че са „обезпокоени" от предложението на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, предаде "Дейли мейл".

На фона на напрегната ситуация, на срещата на Г-20 в Йоханесбург в събота, британският премиер и други европейски лидери, видимо изненадани от плана, започнаха да обсъждат алтернативи. Те предупредиха, че проектът се нуждае от „допълнителна работа" и поставиха под въпрос предложението за ограничаване на украинските въоръжени сили.

В общо изявление лидерите подчертаха, че „границите не могат да бъдат променяни със сила". Според 28-точковия план на Белия дом и Кремъл Украйна би трябвало да отстъпи територии, защитавани от 2022 г., да намали значително армията си и да приеме ограничения, засягащи собствената ѝ суверенност. В замяна санкциите срещу Русия ще бъдат вдигнати и страната ще бъде „реинтегрирана в световната икономика" — ключов приоритет за Владимир Путин. Световните лидери се събраха за обща снимка на срещата на Г-20 в Йоханесбург Снимка: Ройтерс

Руският президент заяви, че планът „може да послужи като основа за окончателно мирно споразумение". В същото време президентът Зеленски търси варианти. Той съобщи, че украински представители ще се срещнат с американска делегация в Швейцария, след като Тръмп е поставил срок под една седмица за решение. Националните съветници по сигурността на Великобритания, Франция и Германия също ще участват в срещите в Женева.

Зеленски подчерта, че украинските представители „знаят как да защитят националните интереси" и какво трябва да се направи, за да се предотврати ново руско нападение. Той назначи своя главен съветник Андрий Ермак да ръководи преговорите. Според президентски указ в разговорите трябва да участват и представители на Русия, но Москва не е потвърдила участие.

Американски официални лица са съобщили на съюзниците от НАТО, че очакват президент Зеленски да бъде подложен на натиск да приеме сделката, тъй като по-лоши условия може да последват, ако Украйна откаже. Според американския генерален секретар на армията Дан Дрискол „перфектна сделка няма, но трябва да се постигне скоро".

Тръмп е казал на Зеленски, че Украйна трябва да вземе решение до четвъртък, но се смята, че все още има пространство за маневри. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че това е „прагматична дипломация", а не нереалистични очаквания, и критикува идеята, че повече пари, оръжия или санкции автоматично ще доведат до победа.

Зеленски увери, че ще работи денонощно, за да намери „път напред", но няма да предаде страната си. Ако Украйна приеме плана, тя ще трябва да отстъпи на Русия всички територии в Донецк и Луганск, които Москва претендира. САЩ биха ги признали за руски. На територията на Украйна няма да може да има сили на НАТО, армията трябва да бъде намалена до около 600 000 души и да се откаже от дългобойни оръжия.

Стармър разговаря 25 минути с Еманюел Макрон и Фридрих Мерц, след което срещата се разшири и включи лидери от Г-7 и Г-20, сред които Япония, Канада, Италия, Норвегия и ЕС. В общото им изявление те приеха, че проектът съдържа важни елементи, но изисква значителна доработка, особено по точките, които оставят Украйна уязвима. Лидерите подчертаха, че всяко решение, засягащо ЕС и НАТО, може да бъде прието само със съгласието на съответните членове.

Преди дискусиите Стармър заяви, че целта е осигуряване на пълно прекратяване на огъня и пространство за смислени преговори. Той подчерта, че „само една страна около масата на Г-20 не иска примирие" — Русия, която през последната седмица е изстреляла близо 1000 дрона и 54 ракети по Украйна.

Европейските лидери уверили Зеленски, че Украйна „трябва сама да определя бъдещето си". На въпрос дали британското правителство смята предложението на Вашингтон за „слабо", „Даунинг стрийт" отговори, че не приема такава интерпретация и подчерта „отличните отношения" между САЩ и Великобритания.

В ЕС, дипломат №1 Кая Калас заяви, че Русия няма законно право на каквито и да било отстъпки от страна, която е нападнала. Полският премиер също подчерта, че мирното споразумение не може да бъде наложено върху Украйна против волята ѝ.