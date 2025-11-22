След проливните дъждове ситуацията в Албания се подобрява, но отново ще вали

Албанската Националната агенция "Гражданска защита" (AKMC) информира в изявление днес, че ситуацията в страната след проливните дъждове в последните дни се подобрява, въпреки че в някои зони валежите продължават, предаде АТА.

Лошото време в страната доведе до образуването на свлачища, разрушаването на пътища и диги, преливането на реки в страната и евакуацията на семейства.

Албанският Институт по геонауки (IGJEO) информира, че днес и утре се очакват още валежи с висок интензитет, които биха могли да доведат до нови наводнения, съобщи БТА

Според "Гражданска защита" нивата на водата в някои части на Албания са започнали да спадат, а пътищата, където е имало проблеми, вече са проходими. Албанските власти, въоръжените сили и електроразпределителният оператор на страната (OSHEE) продължават да работят на терен за пълното стабилизиране на ситуацията.

В окръг Вльора, Югозападна Албания, нивото на река Вьоса при Новоселя е достичнало 7,65 метра, но е започнало да спада. Продължават дейностите по отстраняване на земя от пътища в общините Делвина, Финич и Кониспол. В окръга са били евакуирани жителите на едно наводнено жилище.

В окръг Фиер, Югозападна Албания, нивата на реките Вьоса и Семан също са започнали да спадат. Наводнени там са близо 110 хектара земеделска земя, дворове и домакинства. Местните власти наблюдават коритата на реките, като при село Ферас като подкрепа са разположени военни със спасителни лодки и високопроходими превозни средства.

В окръг Корча, Югоизточна Албания, местните власти наблюдават реките Девол и Дунавец. Местните власти работят по изпомпване на водата, разчистване на наносите от реките и свляклата се земя, както и по възстановяването на няколко моста. В село Совян са евакуирани 15 семейства, а в друго село в зоната е открито тялото на удавила се 76-годишна жена.