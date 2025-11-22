ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц: Говорих по телефона с Тръмп, обясних му ангажимента на Европа към Украйна

Фридрих Мерц.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че по време на дълъг телефонен разговор вчера вечерта е изяснил на американския президент Доналд Тръмп, че Европа трябва да бъде част от всеки процес за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Ако Украйна загуби тази война и евентуално се разпадне, това ще има отражение върху европейската политика като цяло, върху целия европейски континент. Именно затова сме толкова ангажирани с този въпрос", заяви Мерц след срещата на Г-20 в Йоханесбург.

"Разясних тази позиция пред него (Тръмп)."

