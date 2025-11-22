ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откажете се от планините днес, времето е лошо

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21767900 www.24chasa.bg

Израелската армия нанесла нови удари по "Хизбула"

3276
Израелската армия обяви, че е нанесла удари по "Хизбула".

Израелската армия заяви, че е нанесла нови удари срещу "Хизбула" в южната част на Ливан, като засилва обстрела в региона въпреки примирието с проиранското движение, което обвинява, че се опитва да се превъоръжи, предаде Франс прес.

"Преди малко израелската армия нанесе удари по няколко ракетни установки на Хизбула, които бяха наскоро идентифицирани и бяха разположени във военни обекти в южната част на Ливан", се посочва в изявлението на въоръжените сили, съобщи БТА.

Ударите са били нанесени в долината Бекаа, според същия източник.

Израелската армия обяви, че е нанесла удари по "Хизбула".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца