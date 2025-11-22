Израелската армия нанесла нови удари по "Хизбула"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия заяви, че е нанесла нови удари срещу "Хизбула" в южната част на Ливан, като засилва обстрела в региона въпреки примирието с проиранското движение, което обвинява, че се опитва да се превъоръжи, предаде Франс прес.

"Преди малко израелската армия нанесе удари по няколко ракетни установки на Хизбула, които бяха наскоро идентифицирани и бяха разположени във военни обекти в южната част на Ливан", се посочва в изявлението на въоръжените сили, съобщи БТА.

Ударите са били нанесени в долината Бекаа, според същия източник.