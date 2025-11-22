ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откажете се от планините днес, времето е лошо

Южна Африка няма да предаде председателството на Г-20 на САЩ заради бойкота им

Сирил Рамапоса

Южна Африка няма да предаде председателството на Г-20 на САЩ, заяви говорител на президента на РЮА Сирил Рамапоса по време на срещата на групата в Йоханесбург, предаде ДПА.

Съгласно протокола домакинът трябва в края на срещата на върха да предаде председателството на следващата държава – в този случай САЩ. Вашингтон обаче бойкотира първата среща на Г-20, която се провежда в Африка. Американският президент Доналд Тръмп обвини РЮА, че дискриминира белокожите малцинства, най-вече тези, които са наследници на нидерландски заселници. Южна Африка отхвърля обвиненията като неоснователни, а правозащитници ги смятат за неоправдани.

Заради бойкота САЩ не взимат участие в дискусиите на срещата, припомня БТА.

Според говорителя на президентството Винсент Магвеня САЩ са планирали утре да изпратят представител на посолството, който да участва в церемонията по предаване на председателството. Говорителят заяви, че за Южна Африка това е неприемливо.

"Това нарушава протокола. Никога преди не се е случвало и няма как да стане в Южна Африка", заяви той.

Южна Африка е домакин на двудневната среща в Йоханесбург. Г-20 включва 19 държави, плюс Европейския съюз и Африканския съюз. Предвидено е следващата среща да бъде в Маями.

