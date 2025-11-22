ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откажете се от планините днес, времето е лошо

Нидерландската армия е използвала оръжие срещу дронове, забелязани над военна база

Дрон Снимка: Pixabay

Нидерландските въоръжени сили са използвали оръжие срещу дронове, забелязани снощи над военновъздушна база в югоизточната част на страната, предаде Ройтерс, като цитира изявление на министерството на отбраната.

Служителите на силите за сигурност в базата Фолкел, недалеч от германската граница, са забелязали дроновете между 19 и 21 ч. местно време, уточни министерството.

"Служителите на военновъздушните сили са използвали оръжия от земята, за да свалят дроновете",според същия източник. "Дроновете са се оттеглили и не са били открити".

Министерството на отбраната добави, че не е известно защо дроновете са навлезли в райони, където не им е позволено да се намират.

Военната полиция е започнала разследване, съобщи БТА.

