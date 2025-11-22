Католически епископ в Испания подаде оставка заради обвинения в тормоз

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Папа Лъв XIV прие оставката на епископ от Испания, който е разследван по обвинения за тормоз, съобщи днес Ватиканът, цитиран от Ройтерс.

Епископ Рафаел Сорноса е разследван по обвинения, че през 90-те години на миналия век е упражнявал сексуален тормоз върху младо момче. Той отхвърля обвиненията.

Сорноса, който от 2011 г. е начело на Епархията в Кадис и Сеута, е първият испански католически епископ, за когото се знае, че е разследван от Ватикана по обвинения в тормоз, предаде БТА.

В кратко изявление Ватиканът каза, че папата е приел оставката на епископа, но в него не се споменава нищо за обвиненията.

Сорноса е на 76 години, което значи, че е с една година над възрастта, на която католическите епископи обикновено се пенсионират.

От десетилетия Римокатолическата църква е разтърсвана от скандали по целия свят, свързани с тормоз и прикриването му, което вреди на имиджа ѝ, а разрешаването на споровете по въпроса струва стотици милиарди долари.

Епархията заяви миналия месец, че обвиненията се разследват от трибунал, свикан във ватиканското посолство в Мадрид.

Папа Лъв, който бе избран през май, проведе миналия месец две срещи с група от жертви на тормоз.