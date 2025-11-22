Протестиращи в Сърбия искат отговорност за нападенията срещу студенти

Хиляди антиправителствени протестиращи, водени от студенти, преминаха мирно през сръбската столица Белград днес, като настояха за отговорност за виновните за смъртта на 16 души при срутването на козирка на жп гара и за нападението срещу студентски протест преди година, предаде Ройтерс.

Трагедията на гарата в северния град Нови Сад на 1 ноември 2024 г. предизвика до голяма степен мирно национално протестно движение, водено от университетски студенти и преподаватели, което разклати 13-годишното управление на властта на популисткия президент Александър Вучич, предаде БТА.

Миналата година над 30 поддръжници на Сръбската прогресивна партия (СПП, управляващата партия в Сърбия – бел. ред.), лоялни на Вучич, включително местни служители, влязоха в сблъсък със студенти от Факултета по драматични изкуства, които бяха блокирали кръстовище в Белград, за да отбележат трагедията в Нови Сад, припомня Ройтерс. Четирима бяха осъдени за нападение след споразумения за признаване на вината.

Студентите казват, че искат да се понесе наказателна отговорност за всички идентифицирани нападатели и да се разследва кой е организирал нападението.

Демонстрантите поискаха и предсрочни избори, надявайки се да свалят Вучич и неговата партия, отбелязва агенцията.

„Те (СПП) бяха на власт твърде дълго... Никой няма да се откаже от това“, каза 50-годишната Весна Петович, протестираща от Белград.

Няколко големи демонстрации през лятото в Белград и на други места в Сърбия, която е кандидат за членство в ЕС, бяха разпръснати от полицията чрез шокови гранати и сълзотворен газ. Протестиращи и правозащитници обвиниха полицията в прекомерна употреба на сила. Властите заявиха, че протестиращите са нападнали офиси на управляващата партия и нейните поддръжници, припомня още Ройтерс.