Орбан подкрепи предложението на САЩ за мир в Украйна

Унгарският министър-председател Виктор Орбан разглежда дипломатическата инициатива на Вашингтон за мир в Украйна като възможност да задържи милиарди от финансиране за Киев, съобщи сп. "Политико".

В писмо, изпратено днес до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и до което "Политико" има достъп, Орбан призовава ЕС да подпише проекта на САЩ от 28 точки, според който Украйна ще се откаже от територия и ще намали наполовина военните си сили, а Вашингтон ще получи 50% от печалбите от възстановяването на страната, съобщи БТА.

Това става в момент, в който лидери от ЕС провеждат разговори за това как да отговорят на предложенията, които са разработени от пратеника на Белия дом Стив Уиткоф без участието на европейските съюзници и които биха довели до значителни отстъпки пред Москва.

"Европейците трябва незабавно и безусловно да подкрепят мирната инициатива на Съединените щати", написа Орбан. "Освен да подкрепим президента на САЩ, трябва незабавно да започнем автономни и преки преговори с Русия", добави той.

Освен Унгария останалите 26 страни от ЕС "неколкократно са изразили ясно и недвусмислено подкрепата си за Украйна", заяви представител на ЕС в отговор на писмото. "Има интензивно сътрудничество и координация между европейските лидери, както и с партньори извън ЕС, за да продължи тази подкрепа в светлината на последните събития", добави той.

В същото време Орбан заяви в писмото, че Унгария "не подкрепя идеята Европейският съюз да изпраща каквато и да е допълнителна финансова помощ на Украйна под каквато и да е форма" и "не дава съгласие за вземането на такова решение от името и в рамките на ЕС."

Длъжностни лица в Брюксел в момента провеждат разговори с държавите членки относно това как да се използва замразените руски активи за отпускане на заем от 140 милиарда евро за репарации за Украйна. Въпросът е включен в дневния ред, който ще бъде одобрен на среща на лидерите в Брюксел на 18 декември.