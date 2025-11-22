ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откажете се от планините днес, времето е лошо

Франция, Германия, Великобритания, ЕС, САЩ и Украйна ще разговарят в Женева за мирния план на САЩ

Ще се обсъжда мирния план на Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия ще се срещнат утре в Женева с представители на Европейския съюз, САЩ и Украйна, за да обсъдят предложения от Вашингтон мирен план, целящ да сложи край на войната, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на официални представители в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург. Франция, Великобритания и Германия имат неформален съюз за сигурност, наречен E3, припомня БТА.

Американски представител заяви, че министърът на сухопътните войски на САЩ Дан Дрискол вече е кацнал в Женева за преговорите, а украинската делегация ще пристигне тази вечер. Очаква се и пристигането на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и държавния секретар Марко Рубио.

Източник от германското правителство добави, че европейски проект за мирен план, базиран на предложението на САЩ, е бил изпратен на Киев и Вашингтон.

Ще се обсъжда мирния план на Доналд Тръмп

