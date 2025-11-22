ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откажете се от планините днес, времето е лошо

Аржентина не подписа съвместната декларация на срещата на Г-20 в Йоханесбург

Аржентина Снимка: Pixabay

Правителството на Аржентина реши да не подписва съвместната декларация на лидерите на Г-20, приета на срещата на върха в Йоханесбург, съобщи Министерството на външните работи на южноамериканската страна, предаде ТАСС.

„Аржентина не подкрепи окончателния документ, разпространен по време на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург“, се казва в съобщението, цитирано от БТА.

От ведомството заявиха, че това решение е било взето поради „нарушение на правилата за консенсус“ и „наличие на съществени различия по отношение на геополитическите съображения, посочени в текста“. В частност, МИД подчерта, че „Аржентина се дистанцира от едностранния подход“ по отношение на конфликта в Близкия изток, който според Буенос Айрес не отразява „регионалния контекст и структурните причини, лежащи в основата на конфликта“.

