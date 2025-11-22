Хиляди протестираха в Марсилия, за да осъдят насилието, свързано с наркотиците

Хиляди хора днес протестираха в южния френски пристанищен град Марсилия, за да осъдят трафика на наркотици, след като миналата седмица убийството на брат на активист шокира страната, предаде Асошиейтед прес.

20-годишният Мехди Кесаси беше убит в Марсилия миналата седмица при престрелка, която според властите е била поръчана от наркотрафиканти, за да уплашат или накажат по-големия му брат Амин, известен активист срещу наркотиците, пише БТА.

Около 6000 души, много от които облечени в бяло, се събраха зад транспарант с надпис „Справедливост за Мехди”, запазиха минута мълчание и вдигнаха ръце в знак на отхвърляне на насилието, свързано с наркотиците. Някои политици от целия политически спектър се присъединиха към демонстрацията.

22-годишният Амин Кесаси призова за шествието, за да осъди трафика на наркотици и да отдаде почит на брат си. Подобни събирания се проведоха в събота в около 20 други града в страната.

По-рано тази седмица прокурорът на Марсилия Никола Бесон заяви, че е започнато разследване за „умишлено убийство, извършено от организирана група“. Основната хипотеза на разследването е, че Мехди Кесаси е бил убит, за да се сплаши брат му, каза той.

Бесон заяви, че Мехди „нямал нищо общо“ с трафика на наркотици и имал амбицията да стане полицай. Брат му Амин бил „обект на заплахи и силен натиск“ и бил поставен под полицейска защита, каза той.

Амин, който през октомври издаде книга, в която осъжда насилието, свързано с наркотиците, присъства на погребението на брат си тази седмица, облечен с бронежилетка и под строга полицейска охрана.

Амин загуби друг брат, Брахим, в предполагаемо убийство, свързано с наркотици, през 2020 г., което го подтикна да създаде своята асоциация „Съвест“, за да подкрепя семействата, засегнати от насилието на бандите. Брахим е бил замесен в трафик на наркотици, каза Амин.

Марсилия има дълга история като център за търговия с наркотици и свързаното с нея бандитизъм, посочва АП.

През 2024 г. френските власти регистрираха 367 случая на убийства или опити за убийства, като 341 души бяха ранени и 110 загинаха в престъпления, свързани с трафика на наркотици.