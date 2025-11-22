Доналд Тръмп: Предложеният план за мир в Украйна не е окончателен

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че настоящото предложение от него за мир в Украйна, с което да се сложи край на войната на Русия, не е окончателно, като коментарът му идва в момент, в който Украйна и европейските съюзници на Вашингтон заявяват, че мирният план може да бъде основа за преговори, но се нуждае от „допълнителна работа“, предаде Ройтерс.

„Войната трябва да приключи по един или друг начин“, заяви Тръмп пред репортери. Но той отговори с „не“, когато беше попитан дали това е окончателното му предложение, съобщи БТА.

Европейските и други западни лидери се опитаха да изработят координиран отговор на искането на Тръмп Украйна да приеме 28-точковия му мирен план с Русия до четвъртък.

Френският президент Еманюел Макрон днес заяви, че мирният план, представен от САЩ за прекратяване на войната между Украйна и Русия, е добра основа за работа, но трябва да бъде преразгледан, като се включат и европейците, предаде Ройтерс.

„Има мирен план, който включва идеи, които са доста познати, независимо дали са споделени или не. Той е добър, защото предлага мир и признава важни елементи по въпросите на суверенитета и гаранциите за сигурност“, заяви той пред репортери на среща на Г-20 в Южна Африка.

„Но това е основа за работа, която трябва да бъде преразгледана, както направихме миналото лято, защото този план, на първо място, защото този план, на първо място, не беше договарен с европейците", каза той.

"И все пак, той предвижда много неща за европейците. Замразените активи се държат от европейците. Европейската интеграция на Украйна е в ръцете на европейците", каза той.

„Да знаем какво прави НАТО е в ръцете на членовете на НАТО. Така че има много неща, които не могат просто да бъдат американско предложение, а изискват по-широки консултации“, добави Макрон.