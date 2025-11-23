ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откажете се от планините днес, времето е лошо

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21769049 www.24chasa.bg

Трафикът на летището в Айндховен бе спрян заради дронове

1756
СНИМКА: Pixabay

Въздушният трафик на нидерландското летище в Айндховен беше преустановен тази вечер, след като в района са забелязани да прелитат няколко дрона, съобщи министърът на отбраната на Нидерландия Рубен Брекелманс в „Екс“ (X), предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Оборудването за противодействие на дронове е готово за действие“, заяви Брекелманс и добави, че разследването на случая продължава.

От въоръжените сили на Нидерландия съобщиха, че са използвали оръжие срещу дронове, забелязани снощи над военновъздушната база Фолкел в югоизточната част на страната. Базата се намира на около 40 километра (25 мили) североизточно от Айндховен.

Летището в Айндховен бива използвано както за граждански, така и за военни полети. Всички полети са временно спрени, уточни военният министър.

През последните месеци редица случаи на забелязани дронове, чийто произход е неизвестен, бяха причина за затруднения на трафика на летища из цяла Европа, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен опрели тези нарушения на въздушното пространство като „хибридна война“.

През септември над 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, а три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония за 12 минути.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца