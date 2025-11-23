ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откажете се от планините днес, времето е лошо

Шестима са ранени в Украйна след руска атака

Разрушения в Термопил, Украйна, след руска атака миналата седмица. Снимката е илюстративна. СНИМКА: Фейсбук Володимир Зеленський

Русия свалила 75 дрона снощи, от тях десет били над Черно море

Шестима души са ранени в резултат на руска атака по украинския град Запорожие тази вечер. Те са били хоспитализирани, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в канала си в "Телеграм", пише БТА.

Щети са нанесени на два жилищни блока, супермаркет и леки коли. Украинските служби оказват помощ на пострадалите жители.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861-1862 година.

Силите ни за противовъздушна отбрана свалиха през изминалата нощ 75 украински дрона над руските региони и над Черно море, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Дежурните средства за ПВО прехванаха и унищожиха тази нощ 75 украински безпилотни летателни апарата: 36 над Черно море, 10 над Република Крим, 9 над територията на Брянска област, 7 над Воронежка, 4 над Краснодарския края, 3 над Смоленска област, по два над Московска и Белгородска област и по един над Калужка и Рязанската област", уточни министерството.

