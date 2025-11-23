"Коалицията на желаещите" ще обсъди плана на Тръмп за Украйна във вторник

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че лидерите на страните от "коалицията на желаещите" ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, съобщават Франс прес и БТА.

"Ще проведем среща във вторник следобед, за да координираме действията си по този въпрос и да разгледаме напредъка, постигнат по време на преговорите в Женева през следващите няколко дни", каза снощи Макрон пред медии в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург, Република Южна Африка.

Ако в мирния план за Украйна няма елементи на възпиране, то руснаците ще изменят на обещанието си и ще атакуват отново, добави френският президент.

Очаква се днес съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия да се срещнат в Женева с представители на ЕС, САЩ и Украйна, за да обсъдят предложения от американския президент Доналд Тръмп мирен план.

Много точки от спорния мирен план на американския президент Доналд Тръмп за Украйна не могат да бъдат реализирани без одобрението на европейските съюзници на страната, заяви Еманюел Макрон в кулоарите на срещата на Г-20 в Република Южна Африка, съобщиха ДПА и БТА.

Предложения като използването на замразени руски активи в помощ на Киев и присъединяването на Украйна към Европейския съюз могат да бъдат определени единствено от ЕС, допълни Макрон.

„Замразените активи се държат от европейците. Европейската интеграция на Украйна е в ръцете на европейците. Това, което прави НАТО, е в ръцете на държавите членки на НАТО", заяви френският държавен глава, като добави, че американският мирен план съдържа редица аспекти, които изискват по-широко съгласие.

По думите на Макрон европейските съюзници на Киев желаят мир, но такъв, който да отчита интересите на Украйна и останалите страни в Европа по отношение на сигурността.

Съгласно предложения американски план за Украйна, територията в източната част на Донбас, която понастоящем все още е под украински контрол, ще бъде отстъпена на Русия, а украинската армия ще бъде значително намалена - до 600 000 души. Също така НАТО трябва да обяви, че няма да се разширява повече, като по този начин се изключва евентуално членство на Украйна в отбранителния алианс.

Украйна ще получи гаранции за сигурност от Вашингтон, които засега не са определени, както и възможността да се присъедини към ЕС.

От своя страна Русия ще трябва да направи сравнително малки отстъпки, включително да се откаже от държавните си активи, които са замразени в ЕС и които ще бъдат използвани за възстановяването на Украйна.

Президентът Тръмп заяви в събота, че неговото настоящо предложение за мир в Украйна не е окончателно.

