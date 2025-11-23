В босненската Република Сръбска гласуват днес за президент след Додик

Гражданите на Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина, гласуват днес на предсрочните президентски избори.

Предсрочните избори за президент на Република Сръбска бяха свикани, след като мандатът на бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик беше прекратен след окончателно съдебно решение, което го осъди на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на публична длъжност заради неспазване на решенията на Върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина.

Днес босненските сърби ще могат да упражнят правото си на глас от 7 до 19 ч. местно време (8-20 ч. българско време). Очаква се предварителните резултати от изборите да станат ясни до един час след затварянето на секциите.

Шестима кандидати се борят днес за президентския пост, като водещите претенденти са Синиша Каран от управляващия Съюз на независимите социалдемократи (СНСД) на Милорад Додик и Бранко Блануша, издигнат от опозиционната Сръбска демократическа партия (СДС) и подкрепен от мнозинството опозиционни партии. Другите четирима кандидати са Никола Лазаревич, председател на "Екологичната партия на Република Сръбска", Драган Джоканович, предложен от "Съюз за нова политика", както и двама независими кандидати – Славко Драгичевич и Игор Гашевич.

До затварянето на секциите е забранено обявяването на резултати от проучвания на общественото мнение във връзка с гласуването и изборите.

Общо ще бъдат отворени 2211 избирателни секции, а 1 264 364 са гражданите, имащи право на глас. На терен ще работят 139 мобилни секции, през които са се регистрирали за гласуване общо 4767 избиратели. Отделно 20 269 избиратели са се регистрирали за гласуване по пощата, а 258 ще гласуват в дипломатически представителства на Босна в Мюнхен, Берлин, Виена и Белград.

Босненската Централна избирателна комисия (ЦИК) е акредитирала 639 наблюдатели на изборите, като 515 от тях са представители на неправителствени организации, 99 – на международни организации, а 25 – на политически партии.

ЦИК разполага с 3,1 милион евро държавно финансиране за организацията на изборите.

Според Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на Върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.