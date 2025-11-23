Най-малко 10 са загинали при автобусна катастрофа в Мексико (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 10 души са загинали, а 20 са ранени при автобусна катастрофа в събота в западния мексикански щат Мичоакан. Това съобщи Франс прес, цитирайки изявление на местните власти.

Катастрофата, чиято причина все още не е изяснена, е станала на пътя между столицата на щата Морелия и село Пъцкуаро, обясниха органите на реда.

„Около десет души са загинали и близо 20 са ранени. На място се провеждат спасителни операции и се оказва медицинска помощ", добавиха от полицията в Морелия.

През последните години пътнотранспортните произшествия в Мексико се увеличиха, като основни причини за това са превишената скорост или липсата на поддръжка на превозните средства, пише БТА. Tragedia en #Michoacán | 7 muertos y 20 heridos en la volcadura de un autobús turístico



Un autobús turístico sufrió una aparatosa volcadura en la carretera Morelia-Pátzcuaro, dejando un saldo preliminar de 7 personas fallecidas y al menos 20 heridos.



El accidente se registró en… pic.twitter.com/tBhbuO8SI3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2025

През септември цистерна, превозващ близо 50 000 литра газ, се взриви под надлез на магистрала в столицата на Мексико, отнемайки живота на десетки.