Най-малко 10 са загинали при автобусна катастрофа в Мексико (Видео)

През последните години пътнотранспортните произшествия в Мексико се увеличиха КАДЪР: Ютуб/Grupo Fórmula

Най-малко 10 души са загинали, а 20 са ранени при автобусна катастрофа в събота в западния мексикански щат Мичоакан. Това съобщи Франс прес, цитирайки изявление на местните власти.

Катастрофата, чиято причина все още не е изяснена, е станала на пътя между столицата на щата Морелия и село Пъцкуаро, обясниха органите на реда. 

„Около десет души са загинали и близо 20 са ранени. На място се провеждат спасителни операции и се оказва медицинска помощ", добавиха от полицията в Морелия.

През последните години пътнотранспортните произшествия в Мексико се увеличиха, като основни причини за това са  превишената скорост или липсата на поддръжка на превозните средства, пише БТА.  

През септември цистерна, превозващ близо 50 000 литра газ, се взриви под надлез на магистрала в столицата на Мексико, отнемайки живота на десетки.

