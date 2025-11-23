КМГ: Германският канцлер е против „едностранните решения на големите сили“ за кризата в Украйна

На 22 ноември германският канцлер Фридрих Мерц, по време на участието си в срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург, Южна Африка, заяви, че прекратяването на кризата в Украйна трябва да бъде договорено между Украйна и нейните европейски партньори. Той добави, че „тя не може да бъде решена едностранно от големите сили над главите на засегнатите страни".

Според изявление на германското федерално правителство, Мерц подчерта на пресконференция в Йоханесбург същия ден, че примирие и мир могат да бъдат постигнати само със съгласието на Украйна и европейските държави. Изходът от кризата в Украйна засяга сигурността на цяла Европа, пише КМГ.

Мерц заяви още, че външнополитическите съветници на Германия, Франция и Обединеното кралство, заедно с представители на ЕС, планират да проведат допълнителни консултации с представители на правителството на САЩ и украински делегати в Женева, Швейцария, на 23 ноември. Въпреки че в момента съществуват възможности за прекратяване на конфликта, все още има значително много работа, преди да може да бъде постигнат взаимно удовлетворителен резултат.