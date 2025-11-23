Паралелни преговори днес за край войните в Украйна и на Израел и "Хамас"

Паралелни преговори за край на двете войни - на Русия в Украйна и между "Хамас" и Израел, се водят днес.

Делегация на "Хамас" днес е в Кайро, за да се срещне с посредниците за постигане на мир във войната в Газа, съобщиха източник от египетските служби за сигурност и източник от "Хамас", докато Израел и палестинската въоръжена групировка продължават да си разменят обвинения за нарушения на примирието, съобщиха Ройтерс и БТА. Представителят на "Хамас", който пожела да остане анонимен, заяви, че делегацията ще обсъди "продължаващото нарушение на споразумението за примирие" от страна на Израел.

Египет, Катар и САЩ посредничат между "Хамас" и Израел, за да гарантират примирието, което влезе в сила миналия месец.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че военните сили на страната са убили пет висши членове на Хамас в събота, след като боец е бил изпратен в контролираната от Израел територия на Газа, за да атакува израелски войници там.

Здравните власти в Газа заявиха, че израелските въздушни удари вчера са убили най-малко 20 души.

Междувременно представители на САЩ, Украйна и европейски държави преговарят днес в Женева за край на войната в Украйна по плана на САЩ. Вече обаче стана ясно, че той е неприемлив за украинците, няма и одобрението на Европейския съюз.