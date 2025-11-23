ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Канада: Ще възобновим търговските преговори със САЩ, когато е уместно

Премиерът на Канада Марк Карни на срещата на Г-20 в Йоханесбурт Снимка: Ройтерс

Канада ще възобнови търговските преговори със САЩ, "когато е уместно", заяви канадският премиер Марк Карни, отбелязвайки, че няма належащ въпрос за обсъждане с президента Доналд Тръмп, съобщиха Ройтерс и БТА.

Миналия месец Тръмп прекрати преговорите заради реклама насочена срещу митата, издадена от провинциалното правителство на Онтарио.
"Много сме заети с бъдещето на Канада и с нови партньорства. Ще има разговори с президента, вероятно през следващите две седмици", каза Карни пред репортери в кулоарите на срещата на лидерите на Г-20 в Йоханесбург. "Ще се продължим, когато е уместно."

Карни повтори, че е отворен за диалог.

"Нямаме непосредствен проблем, за който да говоря с президента (на САЩ - бел. ред.) в момента. Когато САЩ поискат да се върнат и да проведат дискусии по отношение на търговията, ще проведем тези дискусии."
Канада иска споразумение за намаляване на вносните мита върху стомана, алуминий и автомобили, наложени от Тръмп.

