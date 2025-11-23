Реджеп Ердоган и Владимир Путин ще разговарят за мир в Украйна в понеделник

Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че ще разговаря с руския си колега Владимир Путин в понеделник, за да обсъдят усилията за мир в Украйна, като допълни, че ще поиска от него възобновяване на сделката за безопасно транспортиране на зърно през Черно море, съобщиха Ройтерс и БТА.

По време на пресконференция след срещата на върха на Г-20 в Южна Африка Ердоган заяви, че Турция ще направи всичко по силите си за да проправи път към мир в Украйна, като допълни, че ще сподели с европейските и американските лидери и съюзници резултатите от разговора си с Путин.

Ердоган казал на френския си колега Еманюел Макрон, че за слагане на край на войната в Украйна със справедлив и дълготраен мир трябва да бъдат използвани "всички дипломатически ресурси", предаде Ройтерс, като се позова на пресслужбата на турския президент. Думите му са във връзка с обсъждането на предложението за слагане на край на войната, изготвено от САЩ. Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез предоставянето на военна помощ за Украйна и отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия, отбелязва агенцията. До момента в страната са се провели три кръга мирни преговори между страните, а Турция предложи да бъде домакин и на среща на лидерите им.