ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Ба...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21771335 www.24chasa.bg

Реджеп Ердоган и Владимир Путин ще разговарят за мир в Украйна в понеделник

2660
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган на Г-20 Снимка: Ройтерс

Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че ще разговаря с руския си колега Владимир Путин в понеделник, за да обсъдят усилията за мир в Украйна, като допълни, че ще поиска от него възобновяване на сделката за безопасно транспортиране на зърно през Черно море, съобщиха Ройтерс и БТА.

По време на пресконференция след срещата на върха на Г-20 в Южна Африка Ердоган заяви, че Турция ще направи всичко по силите си за да проправи път към мир в Украйна, като допълни, че ще сподели с европейските и американските лидери и съюзници резултатите от разговора си с Путин.

Ердоган казал на френския си колега Еманюел Макрон, че за слагане на край на войната в Украйна със справедлив и дълготраен мир трябва да бъдат използвани "всички дипломатически ресурси", предаде Ройтерс, като се позова на пресслужбата на турския президент. Думите му са във връзка с обсъждането на предложението за слагане на край на войната, изготвено от САЩ. Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез предоставянето на военна помощ за Украйна и отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия, отбелязва агенцията. До момента в страната са се провели три кръга мирни преговори между страните, а Турция предложи да бъде домакин и на среща на лидерите им.

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган на Г-20

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца