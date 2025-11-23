ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проучване: расте немското недоволство от коалицията на Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц на срещата на Г-20 в Южна Африка Снимка: Ройтерс

Удовлетвореността на германската общественост от правителството достигна рекордно ниско ниво, според проучване на Инса, поръчано от вестник "Билд", съобщиха ДПА и БТА.

Само 22% от анкетираните заявиха, че са доволни от коалиционното правителство, водено от канцлера Фридрих Мерц, което е с два процента по-малко от предишното проучване на 7 ноември. Недоволните са 67%, а 11% не са изразили мнение.

Одобрението за работата на Мерц като канцлер е 25%, което също е с два пункта по-малко, като 64% изразяват недоволство, а 11% нямат позиция.

Проучването сред 1004 респонденти е проведено на 20 и 21 ноември. На участниците е зададен въпросът: "Като цяло доволни ли сте или недоволни от работата на Фридрих Мерц като канцлер?" и "Като цяло доволни ли сте, или недоволни от работата на настоящото правителство?"

Подкрепата за партиите остана до голяма степен непроменена в сравнение с предходната седмица. При хипотетични избори в неделя консервативният блок ХДС/ХСС на Мерц би получил 25%, социалдемократите (ГСДП) – 15%, а крайната десница "Алтернатива за Германия" (AзГ) би водила с 26%.

Германският канцлер Фридрих Мерц на срещата на Г-20 в Южна Африка

