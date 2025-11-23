ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия заяви, че е превзела още три села в Източна Украйна

2592
Щети от снощната атака над Днипро, Украйна Снимка: Ройтерс

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са превзели още три селища в източната част на Украйна, съобщават Франс прес, ТАСС и БТА.

Според министерството са били завзети Петровское в Донецка област, където се водят основните боеве, както и Тихое и Отрадное в Днепропетровска област, където руските сили проникнаха през лятото.

Украинската армия изпитва затруднения на фронта, като в момента се бори да не загуби контрола над няколко свои бастиона на фронта и е започнала да отстъпва в северната и южната част на страната, където фронтовите линии не бяха мърдали от няколко месеца.

Това се случва в момент, когато украински, американски и европейски представители водят преговори в Женева, като обсъждат плана от 28 точки, предложен от американския президент Доналд Тръмп с цел да сложи край на близо четиригодишната война. Той обаче предизвиква притеснения в Киев, защото включва няколко от руските искания - Украйна да отстъпи територии на Русия, да приеме намаляване на армията си и да се откаже от присъединяване към НАТО. Той обаче предлага западни гаранции за сигурност на Украйна, които да ѝ помогнат да избегне ново руско нападение - нещо, което Киев иска от години, отбелязва АФП.

Руският президент Владимир Путин призова Киев да преговаря въз основа на документа. Той заплаши, че в случай на отказ ще продължи завоеванията в Украйна.

Щети от снощната атака над Днипро, Украйна

