Британският премиер предлага принц Андрю да даде показания в САЩ за Епстийн

Британският премиер Киър Стармър предложи бившият принц Андрю да даде показания пред комисия на Конгреса на САЩ, разследваща осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщиха Асошиейтед прес и БТА.

Стармър отказа да коментира директно по-малкия брат на крал Чарлз Трети, но заяви пред репортери, пътуващи с него за срещата на Г-20 в Йоханесбург, че "по принцип" хората трябва да предоставят доказателства на разследващите.

"Не коментирам конкретния случай, но според общ принцип, който поддържам от много дълго време, всеки, който разполага с информация, свързана с подобни случаи, трябва да предостави доказателства на тези, които се нуждаят от тях", каза Стармър.

Бившият принц, сега известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор, до момента игнорира искането на членовете на Комисията за надзор на Камарата на представителите за "писмено интервю" относно "дългогодишното му приятелство" с Епстийн. Андрю беше лишен от кралските си титли и почести миналия месец, тъй като кралското семейство се опита да се предпази от критиките относно връзката му с Епстийн.

Стармър направи коментарите си, след като конгресменът на Калифорния Робърт Гарсия, високопоставен член на Демократическата партия в комисията, и представителят на Вирджиния Сухас Субраманям заявиха, че Андрю "продължава да се крие" от сериозните въпроси.

"Нашата работа ще продължи със или без него и ще потърсим отговорност от всеки, който е бил замесен в тези престъпления, независимо от богатството, статуса или политическата партия, към която принадлежи", заявиха те.