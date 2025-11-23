Депортациите от Германия са се увеличили с 20% спрямо 2024 г.

Германия е депортирала 19 538 души през първите 10 месеца на тази година, което е с около една пета повече от същия период на миналата година, съобщи министерството на вътрешните работи, пишат ДПА и БТА. Увеличението в сравнение с първите 10 месеца на 2023 г. е дори по-високо - 45%.

Министърът на вътрешните работи Александер Добринт, който е на поста от началото на май тази година, заяви пред вестник "Билд": "Става въпрос за контрол, посока и ясни линии в миграционната политика, и това важи и за връщанията. Ще продължим да следваме този курс последователно и подготвяме депортации към Сирия и Афганистан."

В края на миналия месец германският вътрешен министър заяви, че преговорите за депортациите между представители на Берлин и правителството на талибаните на Афганистан са близо до приключване.

Премиерът на Бавария Маркус Зьодер, лидер на Християнсоциалния съюз (ХСС) и ключов партньор в коалиционното правителство на канцлера Фридрих Мерц, заяви вчера, че целта е да се организира "офанзива по депортациите през следващата година, която трябва да се осъществи". След среща при закрити врата на ХСС в Мюнхен Зьодер спомена конкретно Сирия и Афганистан. Той предложи също така да се създаде специален терминал за депортации на летището в Мюнхен.