Папата призова за освобождаване на над 300 католици, отвлечени в Нигерия

1908
Папа Лъв XIV Снимка: Ройтерс

Папа Лъв XIV днес призова за незабавното освобождаване на децата и персонала, отвлечени тази седмица от католическо училище в Нигерия, един от най-тежките случаи на отвличане, регистрирани някога в страната, съобщиха Ройтерс и БТА.

Въоръжени мъже в петък отвлякоха ученици и учители от училище "Дева Мария" в северозападната част на Нигерия, съобщи Асоциация на християните в Нигерия. Това е поредно нападение над училища тази седмица, което принуди правителството да затвори 47 учебни заведения. Асоциацията съобщи вчера след проверка, че отвлечените от училището са 315, въпреки че по-рано обяви, че броят им е 227.

"Много се натъжих, когато научих за отвличанията на свещеници, вярващи и ученици в Нигерия и Камерун. Изпитвам голяма болка, особено за многото млади мъже и жени, които са отвлечени, и за техните измъчени семейства", каза папа Лъв в края на литургията на площад "Свети Петър".

"Отправям искрена молба за незабавното освобождаване на заложниците и призовавам компетентните власти да вземат подходящи и навременни решения, за да гарантират тяхното освобождаване. Нека се молим за нашите братя и сестри и за това църквите и училищата да останат винаги и навсякъде места на безопасност и надежда", каза още папата.

Папа Лъв XIV

