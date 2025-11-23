САЩ разформирова министерството на Илон Мъск

Министерството за правителствена ефективност, известно като DOGE и създадено като част от ангажимента на президента Доналд Тръмп да намали размера на федералното правителство, бе разформировано 8 месеца преди края на мандата си, предаде Ройтерс.

Критици посочват, че инициативата, стартирала с голям шум, е донесла малко реални икономии.

"Това вече не съществува", заяви по-рано този месец пред Ройтерс директорът на Службата за управление на персонала Скот Купор в отговор на въпрос за статута на DOGE. Той добави, че министерството вече не е "централизирана структура", като това са първите публични коментари на администрацията на Тръмп относно края на DOGE.

Структурата, създадена през януари, в първите месеци на втория мандат на Тръмп, предприе действия за бързо намаляване на персонала във федерални агенции, съкращаване на бюджети и пренасочване на дейности към приоритети на президента. Службата за управление на персонала е поела много от функциите на DOGE, посочват Купор и документи, прегледани от Ройтерс.

Затихването на дейността на DOGE контрастира с усилията на администрацията месеци наред да привлича внимание към министерството – Тръмп, негови съветници и членове на кабинета активно публикуваха информация за него в социалните мрежи. Илон Мъск, който първоначално ръководеше DOGE, често хвалеше дейността му в платформата "Екс" и на един от етапите дори демонстрира с верижен трион усилията си за съкращаване на правителствени работни места.

Министерството твърдеше, че е намалило разходи с десетки милиарди долари, но външни финансови експерти не могат да потвърдят тези данни, тъй като звеното не предоставяше публично детайлни отчети за работата си.

Служители на администрацията на Тръмп не са заявявали открито, че DOGE вече не съществува, дори и след публичния конфликт между Мъск и Тръмп през май.

Тръмп и неговият екип обаче намекваха за края му, въпреки че американският президент подписа указ по-рано през мандата си, с който постанови, че DOGE ще съществува до юли 2026 г.