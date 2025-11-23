Словения провежда референдум за позволяване на евтаназия за терминално болни

Словенците гласуват днес на референдум за закон, който позволява на терминално болни пациенти да сложат край на живота си, съобщеха ДПА и БТА.

Парламентът на малката страна прие закона през юли, след като избирателите го подкрепиха в необвързващ референдум миналата година. Противниците му обаче наложиха ново гласуване по спорния въпрос, след като събраха над 40 000 подписа. Законът предвижда, че психически компетентни хора, които нямат шанс за възстановяване или изпитват непоносима болка, имат право да сложат край на живота си. Това означава, че пациентите сами приемат смъртоносното лекарство след одобрение от двама лекари и период на консултации.

Законът не се отнася до хора с психични заболявания. Той е подкрепян от либералното правителство на премиера Роберт Голоб. Поддръжниците му твърдят, че законът дава на хората възможност да умрат с достойнство и сами да решат как и кога да сложат край на страданията си. Против се обявяват консервативни групи, някои лекарски асоциации и католическата църква. Те твърдят, че законът противоречи на конституцията на Словения и че държавата трябва да се стреми да осигури по-добри грижи.

Президентката Наташа Пирц Мусар заяви, че е "изключително важно" гражданите да отидат до урните и "не само когато има парламентарни или президентски избори".

"Правилно е ние като индивиди да изразяваме мнението си по дадена тема", подчерта тя. "Правилно е да казваме на политиците какво смятаме за правилно и какво смятаме за погрешно."

Законът ще бъде отхвърлен, ако мнозинството от гласувалите гласуват против и те представляват най-малко 20% от общо 1,7 милиона избиратели с право на глас.

Последните проучвания на общественото мнение в Словения показват, че повече хора подкрепят закона, отколкото се противопоставят на него.

Няколко други страни от ЕС вече са приели подобни закони, включително съседните Австрия и Нидерландия.