Израелската армия удари ключов член на "Хизбула" в Бейрут

Израелската армия проведе прецизна атака срещу ключов терорист от "Хизбула" в Бейрут, съобщиха военните, информира "Джерузалем пост".

Според израелски официален представител, САЩ са били уведомени за атаката предварително, предаде БТА.

Израелската армия не предостави други подробности за това, което нарече „прецизен удар“, а „Хизбула“ все още не е коментирала инцидента. В оживения квартал Харет Хреик на ливанската столица се вижда голям стълб дим, посочва Асошиейтед прес.

Във видео, широко разпространено в социалните медии, се виждат десетки хора, събрали се около мястото на удара, което изглежда е точно до една сграда.

Няма информация за жертви.

Целта на атаката е бил Али Табтабай, вторият човек в йерархията на "Хизбула" след генералния секретар Наим Касем, посочва "Джерузалем пост".