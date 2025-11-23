ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелската армия удари ключов член на "Хизбула" в Бейрут

Израелската армия проведе прецизна атака срещу ключов терорист от "Хизбула" в Бейрут, съобщиха военните, информира "Джерузалем пост".

Според израелски официален представител, САЩ са били уведомени за атаката предварително, предаде БТА. 

Във видео, широко разпространено в социалните медии, се виждат десетки хора, събрали се около мястото на удара, което изглежда е точно до една сграда.

Няма информация за жертви.

Целта на атаката е бил Али Табтабай, вторият човек в йерархията на "Хизбула" след генералния секретар Наим Касем, посочва "Джерузалем пост".

