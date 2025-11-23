Израелската армия удари ключов член на "Хизбула" в Бейрут

Израелската армия проведе прецизна атака срещу ключов терорист от "Хизбула" в Бейрут, съобщиха военните, информира "Джерузалем пост".
Според израелски официален представител, САЩ са били уведомени за атаката предварително, предаде БТА.
Израелската армия не предостави други подробности за това, което нарече „прецизен удар“, а „Хизбула“ все още не е коментирала инцидента. В оживения квартал Харет Хреик на ливанската столица се вижда голям стълб дим, посочва Асошиейтед прес.
Във видео, широко разпространено в социалните медии, се виждат десетки хора, събрали се около мястото на удара, което изглежда е точно до една сграда.
Няма информация за жертви.
Целта на атаката е бил Али Табтабай, вторият човек в йерархията на "Хизбула" след генералния секретар Наим Касем, посочва "Джерузалем пост".