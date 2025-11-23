Планът на САЩ за мир в Украйна може да включва и прехвърлянето на ракети “Томахоук” на Киев

Лидерите на ЕС искат да не се налагат ограничения на украинската армия и териториалните въпроси да се решат след прекратяването на огъня

Изготвеният от САЩ мирен план между Русия и Украйна може да включва и възможността за прехвърляне на ракети “Томахоук” на Киев след края на военните действия, съобщава “Вашингтон пост”. Според източници на изданието американската администрация признава, че гаранциите за сигурност за Украйна, съдържащи се в 28-точковия план, “не са достатъчно надеждни”. Те допускат, че президентът Доналд Тръмп може да преразгледа разпоредбата, ограничаваща украинските въоръжени сили до 600 000 души персонал.

Що се отнася до ракетите “Томахоук”, които могат да достигат скорост до 885 км/ч и имат радиус на поразяване от 1250 до 2500 км, източниците на “Вашингтон пост” твърдят, че американски служители обмислят изпращането им в Украйна като алтернатива на разполагането на европейски войски в страната като “възпиращ фактор” след прекратяването на огъня.

САЩ са много близо до разрешаването на конфликта в Украйна, пък заяви пратеникът на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог.

“В армията винаги казваме, че последните десет метра до целта са най-трудни. Ние сме на последните два метра”, обяви той. Келог добави, че Вашингтон може да накара украинските власти да се откажат от територии в замяна на гаранции за сигурност, и отбеляза, че

Киев “ще трябва

да вземе трудни

решения”

Специалният пратеник на Тръмп добави, че конфликтът трябва да приключи, защото Украйна е “изправена пред катастрофални загуби”. Според него Москва може да поиска промени в документа. Келог отбеляза, че планът на САЩ предвижда провеждането на избори в Украйна в рамките на 100 дни. Според него това може да се осъществи за “около 90 дни”. Пратеникът на Тръмп отбеляза, че изборите ще “успокоят хората и свободния свят”.

Преди дни западни медии публикуваха нов план от 28 точки на Вашингтон за уреждане на конфликта в Украйна. По-конкретно той включва признаване на Крим, Луганск и Донецк за руски територии, конституционен отказ на Украйна от членството си в НАТО и ограничаване на броя на украинските войски.

Руският президент Владимир Путин заяви, че планът на Тръмп не е бил обсъден съществено с Русия. Той отдаде това на “неуспешните усилия на Съединените щати да осигурят съгласието на украинската страна”. Путин не изключи възможността предложенията да формират основата за окончателно мирно споразумение.

Същевременно Доналд Тръмп заяви, че планът на САЩ за прекратяване на войната не е неговото “окончателно предложение” за Киев, след като украинските съюзници изразиха опасения относно предложенията.

“По един или друг начин трябва да сложим край на войната, така че работим по въпроса”, добави той. На въпрос какво ще се случи, ако Володимир Зеленски отхвърли предложения план, американският президент отговори, че “тогава украинският президент може да продължи да се бори с цялото си сърце”.

По-рано Тръмп даде на Володимир Зеленски срок до четвъртък да подпише документа от 28 точки.

На среща в Южна Африка лидерите на Г-20 публикуваха съвместно изявление, в което се противопоставиха на плана, заявявайки, че той се нуждае от “допълнителна работа”.

“Вашингтон пост” твърди, че европейските лидери имат своя версия на мирния план на САЩ, която включва да не се налагат ограничения на украинската армия и да се решат териториалните въпроси след прекратяването на огъня.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че всеки достоверен мирен план трябва да “спре убийствата”, като същевременно

“не сее семената

за бъдещ

конфликт”

В изявление тя подчертава три ключови елемента, които ЕК иска да бъдат включени в плана: границите на Украйна не може да бъдат променяни със сила, да няма ограничения за въоръжените сили на Киев, които биха ги направили “уязвими за бъдещи атаки”, централната роля на Европейския съюз за осигуряването на мир “трябва да бъде напълно отразена”, като Украйна “в крайна сметка ще се присъедини към нашия съюз”.

Държавният департамент на САЩ пък оспори твърденията на американски сенатори, че държавният секретар Марко Рубио им е казал, че предложението “не е план на администрацията”, а “списък с желания на руснаците”. Твърдението е очевидно невярно, заяви заместник-говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигот. По-късно Рубио каза, че предложението е изготвено от САЩ като силна рамка за текущи преговори и се основава на информация от двете страни.

“Мирното предложение е разработено от САЩ. То се предлага като солидна основа за продължаващите преговори. То се основава на предложенията на руската страна. Но то се основава и на предишни и текущи предложения на Украйна”, написа Рубио в социалната мрежа Х.

В неделя в Женева се проведоха преговори между представители на ЕС, САЩ и Украйна относно плана на Вашингтон.

