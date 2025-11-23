ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Ба...

Турция още обмисля да разположи свои войски в Газа

Реджеп Тайип Ердоган

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция все още обмисля как потенциално да разположи силите си за сигурност в рамките на планирани международни стабилизиращи сили в Газа, като допълни, че решение ще бъде взето след тези обсъждания, предаде Ройтерс.

Турция изигра ключова роля в преговорите за прекратяване на огъня в Газа, като стана една от страните, подписали споразумението от Египет, припомня агенцията. Тя се зарече да следи за неговото прилагане и изрази желание да се присъедини към планираните стабилизиращи сили, съобщи БТА.

На пресконференция днес след срещата на върха на Г-20 в Южна Африка Ердоган повтори мнението си, че атаките в Газа представляват "геноцид" и че израелският премиер Бенямин Нетаняху е отговорен за тях. Израел отхвърля обвиненията в геноцид, отбелязва Ройтерс.

Ердоган говори също и за Судан.

Той заяви, че „суданските братя“ искат Турция да бъде включена в усилията за постигане на мир в страната и продължаващата война, като допълни, че Анкара ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта.

Конфликтът в Судан избухна през 2023 г. на фона на борба за власт между суданските въоръжени сили и Силите за бърза подкрепа (СБП), чието неотдавнашно превземане на Ел Фашер – един от най-големите градове в Судан – породи опасения относно масови убийства, припомня Ройтерс.

Турция подкрепя правителството на Судан и призова за прекратяване на войната.

