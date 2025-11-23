ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Ба...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21771996 www.24chasa.bg

Израел приема хиляди индийци, които се идентифицират като потомци на библейско племе

17704
Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Израел планира да приеме през следващите години хиляди индийци, които се идентифицират като потомци на библейското племе Менаше, съобщи днес кабинетът на министър-председателя Бенямин Нетаняху, цитиран от ДПА.

Правителството одобри предложението на Нетаняху, което ще позволи на 1200 членове на общността Бней Менаше от Североизточна Индия да имигрират до края на следващата година, съобщи БТА.

Очаква се до 2030 г. общият брой да достигне 5800 души, като повечето от новодошлите ще се заселят в северната част на Израел.

Разходите по програмата до 2026 г. се оценяват на около 27 милиона долара, като те покриват жилища, интеграция на пазара на труда и обучение по иврит.

Бней Менаше са еврейска група, живееща главно в индийските щати Манипур и Мизорам, които вярват, че са потомци на древното израилско племе Менаше.

Нетаняху описа плана като "важен и ционистки" и заяви, че той ще помогне за укрепването на северната част на Израел, регион, силно засегнат от конфликта с ливанската групировка "Хизбула", заради който през последните години десетки хиляди жители бяха принудени да избягат или да се евакуират.

Според кабинета на министър-председателя около 4000 членове на Бней Менаше са емигрирали в Израел през последните две десетилетия. Очаква се новата програма да доведе до завършване на миграцията на общността.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца