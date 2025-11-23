Израел приема хиляди индийци, които се идентифицират като потомци на библейско племе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел планира да приеме през следващите години хиляди индийци, които се идентифицират като потомци на библейското племе Менаше, съобщи днес кабинетът на министър-председателя Бенямин Нетаняху, цитиран от ДПА.

Правителството одобри предложението на Нетаняху, което ще позволи на 1200 членове на общността Бней Менаше от Североизточна Индия да имигрират до края на следващата година, съобщи БТА.

Очаква се до 2030 г. общият брой да достигне 5800 души, като повечето от новодошлите ще се заселят в северната част на Израел.

Разходите по програмата до 2026 г. се оценяват на около 27 милиона долара, като те покриват жилища, интеграция на пазара на труда и обучение по иврит.

Бней Менаше са еврейска група, живееща главно в индийските щати Манипур и Мизорам, които вярват, че са потомци на древното израилско племе Менаше.

Нетаняху описа плана като "важен и ционистки" и заяви, че той ще помогне за укрепването на северната част на Израел, регион, силно засегнат от конфликта с ливанската групировка "Хизбула", заради който през последните години десетки хиляди жители бяха принудени да избягат или да се евакуират.

Според кабинета на министър-председателя около 4000 членове на Бней Менаше са емигрирали в Израел през последните две десетилетия. Очаква се новата програма да доведе до завършване на миграцията на общността.