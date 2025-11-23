Прищина без обществен транспорт от утре заради блокиран бюджет

Косовската столица Прищина остава без обществен транспорт от утре, 24 ноември, съобщи днес кметът Пърпарим Рама, цитиран от вестник "Коха диторе".

Той заяви, че това се случва, тъй като бюджетът на Прищина е "блокиран по изцяло политически причини" от косовското Министерството на финансите, като заяви, че за първи път в историята на Косово се случва правителството да блокира собствените приходи на столицата, съобщава БТА.

Изявленията на Рама, който е от опозиционния Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) и спечели втори мандат на местните избори т.г., идват след среща с представители на градския транспорт и на дружеството на частните превозвачи, които са били информирани, "че от утре общественият транспорт в столицата (на Косово) ще бъде спрян".

"Повече от една година искаме разпределянето на бюджета, който принадлежи на столицата. Нито едно искане не е разгледано, а бюджетът е блокиран по изцяло политически причини. Блокирани от Министерството на финансите в разрез със закона са 35 милиона евро, от които 25 милиона собствени приходи и 10 милиона грант от правителството", каза Рама.

Кметът на Прищина допълни, че по тази причина е подал наказателна жалба срещу министъра на финансите в оставка Хекуран Мурати и други отговорни лица за нарушаване на закона. Рама допълни, че се е обърнал и към премиера Албин Курти и президента Вьоса Омани, както и е поискал спешно разглеждане на въпроса от Конституционния съд на Косово.

От компанията "Градски транспорт" също излязоха с изявление във фейсбук след срещата с Пърпарим Рама.

"В резултат на тези (финансови) трудности и липса на горива сме задължени, против нашата воля, да преустановим движението на всички линии на градския транспорт (в Прищина), считано от 24 ноември 2025 г. (...) Движението ще бъде възстановено веднага след отпускането на средства от Министерството на финансите, които ще позволят на община Прищина да изплати финансовите си задължения към компанията", се казва в изявлението, цитирано от "Коха диторе".