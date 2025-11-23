$ 11 млрд. икономически щети на САЩ нанесе частичното спиране на US правителството

Продължилото 43 дни частично спиране на работата на федералното правителство е нанесло щети от 11 млрд. долара върху икономиката на САЩ, заяви министърът на финансите на страната Скот Бесънт в интервю за Ен Би Си, цитирано от Ройтерс. Той обаче изрази оптимизъм за растежа през следващата година заради понижаващите се лихвени проценти и ефекта от данъчните облекчения, съобщава БТА.

Бесънт посочи още, че някои части от икономиката, чувствителни към лихвените нива – включително жилищният сектор – вече са били в рецесия. По думите му обаче няма риск цялата икономика да премине към отрицателен растеж.

Министърът отбеляза, че инфлацията се покачва главно заради секторa на услугите, а не заради широкообхватните мита, въведени от президента Доналд Тръмп. Той добави, че очаква по-ниските цени на енергията да доведат до по-широко понижение на ценовия натиск.