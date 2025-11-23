ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Ба...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21772241 www.24chasa.bg

$ 11 млрд. икономически щети на САЩ нанесе частичното спиране на US правителството

2736
Скот Бесънт Снимка: Х/ @white_lenka

Продължилото 43 дни частично спиране на работата на федералното правителство е нанесло щети от 11 млрд. долара върху икономиката на САЩ, заяви министърът на финансите на страната Скот Бесънт в интервю за Ен Би Си, цитирано от Ройтерс. Той обаче изрази оптимизъм за растежа през следващата година заради понижаващите се лихвени проценти и ефекта от данъчните облекчения, съобщава БТА.

Бесънт посочи още, че някои части от икономиката, чувствителни към лихвените нива – включително жилищният сектор – вече са били в рецесия. По думите му обаче няма риск цялата икономика да премине към отрицателен растеж.

Министърът отбеляза, че инфлацията се покачва главно заради секторa на услугите, а не заради широкообхватните мита, въведени от президента Доналд Тръмп. Той добави, че очаква по-ниските цени на енергията да доведат до по-широко понижение на ценовия натиск.

Скот Бесънт Снимка: Х/ @white_lenka

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца